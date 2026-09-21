Último minuto: Marcelo Gallardo podría perder a este jugador en la Selección de Ecuador

Gallardo perdería a uno de sus primeros convocados para jugar en esta fecha FIFA.

Marcelo Gallardo hizo su primera convocatoria con la Selección de Ecuador, pero ahora el ‘Muñeco’ podría perder a otro jugador por lesión. El entrenador ya no pudo contar para estos amistosos con figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez, por lesión.

La nueva baja que podría sumar la Selección de Ecuador es Gonzalo Plata. El extremo ecuatoriano sintió una molestia en el último partido de Flamengo, y de acuerdo a la información que trascendió desde Brasil, el ecuatoriano volverá ser evaluado el martes.

Por lo cual, a priori, en caso no estar lesionado para jugar contra Corea del Sur, ya está prácticamente descartado. El tricolor podría viajar el martes, iría llegando a destino el miércoles y el partido es el jueves. No se espera que se lo arriesgue si es este el itinerario.

Por otro lado, en caso de estar lesionado, la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo aún tienen varios días para llamar a un nuevo convocado y llevarlo a la gira asiática. Aspirantes para jugar en esa posición y días para acoplarse a ‘La Tri’ ahora hay más.

Gonzalo Plata se habría lesionado en Brasil. (Foto: GettyImages)

Fueron semanas muy movidas para Gonzalo Plata en toda su carrera. El delantero tricolor iba a ser vendido a Rusia, pero le detectaron un problema en su rodilla y eso lo sacó de ese fichaje. Luego regresó a Brasil en medio de la polémica y está jugando con Flamengo.

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Los partidos que jugará la Selección de Ecuador

Esta fecha FIFA es extendida, por lo cual, durará 3 semanas y hay muchos días para que los jugadores se puedan acoplar a la nueva idea de Gallardo. De ahí que, para cada futbolista es clave formar parte de esta convocatoria. Este es el calendario de partidos de Ecuador:

Ecuador vs Corea del Sur (24/09)

Ecuador vs Japón (1/10)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

Encuesta¿Debe Ecuador presionar para tener a Gonzalo Plata? ¿Debe Ecuador presionar para tener a Gonzalo Plata? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Gonzalo Plata podría convertirse en una nueva baja por lesión para Ecuador .

podría convertirse en una nueva baja por lesión para . Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron descartados de ‘La Tri’ por lesión.

quedaron descartados de ‘La Tri’ por lesión. Corea del Sur será el primer rival amistoso de Ecuador el 24 de septiembre.