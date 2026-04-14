El ex jugador de la Selección de Ecuador, Frickson Erazo, y otros grandes equipos del país, se convirtió en el nuevo Masterchef Celebrity de Ecuador, tras una gran final. El futbolista fue de los mejores competidores en esta temporada y se terminó imponiendo en la final a Josh y Andy Susuki.

Tras su brillante carrera como futbolista, el ‘Elegante’ Erazo demostró poder adaptarse a diferentes momentos y escenarios de su vida. Antes de ser el nuevo Masterchef Celebrity del país también ya se había desenvuelto en importantes cargos políticos del país en su natal Esmeraldas destacando mucho a la Chillangua.

¿Qué premios ganó Frickson Erazo por ser Masterchef Celebrity?

En esta temporada, Frickson Erazo se llevó los siguientes premios:

Vehículo eléctrico Kia EV3

Trofeo Masterchef

3.000 dólares en efectivo

3.000 en órdenes de compra

4.000 dólares en productos

Viaje internacional todo pagado

Celulares Premium, tablet y relojes digitales

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¿Qué mensaje de felicitación le dejas al nuevo MasterChef Celebrity Ecuador, Frickson Erazo? 👇



Revive el emocionante momento de su victoria, mira su reacción… pic.twitter.com/wGqDhJM2XQ — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 15, 2026

Durante la jornada diferentes mensajes fueron llegando para Erazo, uno de ellos el de su ex equipo Gremio, que le deseaba toda la suerte para esta gran jornada. El ex defensor de la Selección de Ecuador y de Barcelona SC también destacó en toda la temporada por ser “fiel” a las comidas típicas de su provincia, Esmeraldas.

Todos los títulos que ganó en su carrera Frickson Erazo

Como jugador profesional, Erazo fue campeón de Ecuador con Barcelona SC, fue campeón con Atlético Mineiro y también ganó la Serie B con 9 de Octubre. A esa gran carrera de futbolista ahora se agrega uno de los premios más cotizados del mundo para los cocineros aficionados.

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