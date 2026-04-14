“Cualquier cosa menos futbolista…”: Barcelona SC perdió ante Boca y la hinchada ‘señaló’ al culpable

Este martes 14 de abril de 2026 Barcelona SC volvió a sumar una nueva derrota en la Copa Libertadores y ahora quedó al borde de la eliminación. Los amarillos perdieron contra Boca, pero los hinchas amarillos se fueron contra este jugador y los señalaron el redes sociales.

Los aficionados de Barcelona SC apuntaron a Luca Sosa

Luca Sosa fue tendencia en redes sociales por causar el enojo de los hinchas de Barcelona SC. El defensor argentino fue apuntado por sus múltiples fallos y los errores defensivos en salida y también quedó expuesto en el gol por no marcar y dejar un gran espacio.

“Sosa es cualquier cosa menos futbolista“. “Lo de Luca Sosa es para rescindir contrato“. “No aportan nada ni castillo ni Villalba . No le den más minutos a Sosa ni a Jhonny saquenlos ya”. ” Saquen a Sosa, es otra lágrima”, fueron algunos de los comentarios en redes contra el jugador.

¡¡GOLPEÓ EL XENEIZE!! LAUTARO DI LOLLO GANÓ POR ARRIBA Y DE CABEZA ANOTÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE BARCELONA SC EN LA BOMBONERA.



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Luca Sosa no terminó ni el partido, y es que por la necesidad de sumar un buen resultado, César Farías lo cambió al 68′. El defensor argentino ya fue cuestionado en la LigaPro por varios fallos y ahora tras esta presentación no se descarta que sea suplente en los siguientes encuentros.

Los comentarios de los hinchas en redes contra Luca Sosa

Estos fueron algunos de los comentarios contra el jugador que fue tendencia número 1 en X en Ecuador:

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Los señalamientos a Sosa. (Captura de pantalla)

Barcelona SC casi eliminado de la Copa Libertadores

Con esta derrota, Barcelona SC se hunde en el último lugar de la tabla de posiciones y ya Boca Juniors le saca 6 puntos. Si Cruzeiro también suma una victoria se alejará igual a 6 puntos. El ‘Ídolo’ empieza a peligrar para la Copa Sudamericana.

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En síntesis:

Barcelona SC perdió contra Boca Juniors este 14 de abril de 2026 en Copa Libertadores.

perdió contra este en Copa Libertadores. El defensor Luca Sosa fue tendencia por errores defensivos y salió sustituido al minuto 68 .

fue tendencia por errores defensivos y salió sustituido al . El club ecuatoriano quedó último en su grupo, a 6 puntos de distancia de Boca.