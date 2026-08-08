Giro radical: Pervis Estupiñán tiene nuevos planes para su futuro

Pervis Estupiñán no deja de ser noticia en este mercado de fichajes y es que el jugador ecuatoriano primero sonó para irse a Aston Villa, luego se reveló que tendría otra oportunidad en AC Milan y ahora nuevamente el futuro del lateral vuelve a cambiar.

De acuerdo a la información de Luca Cohen, Ruben Amorim volvió a estar muy disconforme con lo que hace Pervis Estupiñán y parece que al ecuatoriano se le acabó el crédito. Por lo cual, el tricolor tendría que volver al mercado de fichajes en esta temporada.

Amorim habría aprobado que el jugador ecuatoriano entre al mercado de fichajes y que salga a la venta. No obstante, tendrían que llegar nuevas ofertas porque lo que era su llegada a Aston Villa ya se calló.

El lateral tricolor viene jugando con Amorim, puesto que, en estos dos primeros encuentros de pretemporada con AC Milan ante Inter y Chelsea, el lateral ha jugado 45 minutos. No obstante, su rendimiento no fue de lo mejor ni en ataque ni en defensa. Ahora suena el Deportivo de La Coruña como un interesado en el jugador ecuatoriano.

Pervis viene jugando en la pretemporada. (Foto: GettyImages)

A Pervis Estupiñán ya no le quedaría mucho tiempo en el gigante italiano, y es que parece que “nunca” pudo adaptarse al fútbol italiano. El ecuatoriano salió de la Premier como una figura, pero en Italia se le complicó hasta ser titular en partidos seguidos.

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El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Ahora mismo Pervis Estupiñán tiene un valor de mercado de 12 millones de euros. No obstante, cuando AC Milan lo compró decidió pagar más de 15 millones por el jugador, y es por eso que esta sería la cifra en la que venderían al jugador ecuatoriano.

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