El año anterior desde Liga de Quito se quejaron por el césped sintético de Palmeiras y ahora eso cambiaría.

Liga de Quito ya tiene rival definido para los cuartos de final de la Copa Libertadores, puesto que, el club ecuatoriano se enfrentará contra Palmeiras. En 2025, ya se midió a este rival en las semifinales, sin embargo, quedó eliminado tras ver como le remontaban un 3 a 0 en Brasil.

No obstante, en ese momento desde Liga de Quito se quejaron fuertemente por el césped sintético que tiene el Allianz Parque, estadio de Palmeiras. Ahora para los 4tos de final todo ha cambiado y este “aliado” del club brasileño podría no estar disponible.

La “gran ventaja” de Liga de Quito contra Palmeiras en Brasil

Palmeiras jugaría de local en otro estadio por los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Liga de Quito, puesto que, el estadio del club será utilizado el 8 de septiembre para los conciertos de Maroon 5. Por lo cual, el equipo se tendría que mover a hacer de local en otra cancha y eso lo sacaría de su entorno y podría beneficiar a LDU.

Aún no hay nada confirmado sobre las fechas para el partido de Palmeiras vs LDU en Brasil, pero lo seguro es que el Allianz Parque no estaría disponible por todo lo que implica un recital de estas características. Se espera que el anuncio se dé en las próximas semanas.

Liga de Quito se enfrentó a Palmeiras en semifinales de la Copa Libertadores 2025. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, Palmeiras podría igual moverse a un estadio con césped sintético y mantener esa “ventaja” de la que muchos se quejan. Además, el club no viene siendo un local fuerte, puesto que, en los 8vos de final del torneo acabó empatando contra Cerro Porteño en su casa, y fue en Paraguay donde clasificó.

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¿Qué canal pasará el partido de los cuartos de final entre Liga de Quito y Palmeiras?

El partido de los cuartos de final entre Liga de Quito y Palmeiras se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

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