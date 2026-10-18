Alarma en Liga de Quito: Michael Estrada podría cambiar de club en el 2027

Liga de Quito podría tener que también buscar reemplazo a Michael Estrada ante alguna oferta del exterior para el 2027.

Liga de Quito podría quedarse sin sus delanteros para la temporada 2027, ya que a los rumores sobre una posible salida de Deyverson se sumaría ahora el futuro de Michael Estrada. El atacante ecuatoriano tendría una propuesta para regresar al fútbol del exterior.

Según los rumores del mercado, Michael Estrada habría recibido una oferta de la MLS para la próxima temporada. El delantero todavía tiene dos años más de contrato con Liga de Quito, por lo que cualquier salida deberá tener el ok de los ‘albos’.

En Estados Unidos, Estrada podría percibir más de un millón de dólares al año con un salario superior a los 80 mil dólares mensuales, una cifra que superaría lo que gana actualmente en Liga de Quito.

El delantero ecuatoriano ya conoce el fútbol estadounidense, pues tuvo una experiencia de dos temporadas con DC United, antes de regresar a Ecuador para incorporarse a Liga de Quito. En la MLS marcó 4 goles y dio 3 asistencias en 17 partidos.

La posible venta de Estrada podría representar cerca de dos millones de dólares para las arcas de Liga de Quito. Con Deyverson encaminado a no renovar su contrato y Estrada como posible salida, los albos tendrían que buscar dos delanteros para 2027.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Michael Estrada – DC United. Foto: Getty.

En resumen