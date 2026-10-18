Lorenzo Faravelli tendría nuevo club en Ecuador en el 2027

Lorenzo Faravelli podría dejar el fútbol de México y retornar a Ecuador tras ser campeón con Independiente del Valle.

Lorenzo Faravelli podría regresar al fútbol ecuatoriano para la temporada 2027, después de varios años en el torneo mexicano. El mediocampista argentino vuelve a aparecer en el radar de clubes del país.

Según medios locales, Liga de Quito ya habría contactado a Faravelli para conocer su situación de cara a la siguiente temporada. El conjunto albo buscaría incorporar un enganche como una de sus prioridades.

Uno de los principales obstáculos para concretar su regreso sería el aspecto económico. Faravelli percibiría más de 30 mil dólares mensuales en Necaxa, por lo que tendría que resignar parte de sus ingresos para facilitar una eventual negociación con Liga de Quito.

Sin embargo, el equipo universitario no sería el único interesado en el mediocampista, Barcelona SC también tendría a Faravelli en su lista de posibles fichajes para 2027, aunque los ‘albos’ tendrían ventaja.

Faravelli dejó Independiente del Valle en 2024 para continuar su carrera en México, donde fichó por Cruz Azul antes de llegar a Necaxa. En Ecuador ganó la LigaPro 2021, la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa 2023.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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