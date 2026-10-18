Sorpresa: Ponen a Octavio Rivero de regreso en LigaPro para el 2027

Octavio Rivero dejó Barcelona SC hace más de un año y ahora podría volver a la LigaPro para la siguiente temporada.

Octavio Rivero podría regresar al fútbol ecuatoriano en 2027, en medio de los rumores del mercado de fichajes, aunque esta vez no sería para vestir la camiseta de Barcelona SC, donde fue goleador. El delantero uruguayo aparece como una alternativa para otro de los grandes del país.

Según medios locales, Octavio Rivero fue ofrecido a Liga de Quito para el 2027. El conjunto albo buscaría incorporar un nuevo delantero y el nombre del atacante vuelve a aparecer en el radar de los capitalinos.

La dirigencia universitaria consideraría a Rivero como una posible alternativa para reemplazar al brasileño Deyverson, quién no será renovado. Sin embargo, las lesiones de gravedad que sufrió el uruguayo durante 2026 representan un motivo de duda para los ‘albos’.

No sería la primera vez que Rivero aparece en los planes del conjunto albo. El delantero ya estuvo en consideración el año pasado por pedido de Tiago Nunes, pero finalmente Barcelona SC concretó su salida y lo vendió a la Universidad de Chile.

Su paso por el fútbol chileno, sin embargo, ha tenido poca continuidad: Rivero disputó apenas tres partidos y anotó un gol con la Universidad de Chile tras sufrir una rotura de ligamento cruzado, mientras que en Barcelona SC registró 25 tantos en 55 encuentros.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Octavio Rivero – U. de Chile. Foto: U. de Chile

En resumen