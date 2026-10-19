El cambio histórico que haría la Selección de Ecuador para jugar contra Costa Rica en su amistoso en el mes de noviembre.

La Selección de Ecuador todavía tiene que jugar dos partidos más antes de terminar el año. El equipo tricolor lo hará en Ecuador y será contra Bolivia y Costa Rica. Los encuentros se jugarían en Quito y Guayaquil, y para esto el equipo de todos haría un cambio importante.

La Selección de Ecuador quiere volver al Atahualpa

Según reveló José Alberto Molestina, la Selección de Ecuador tiene grandes chances de jugar en el estadio Olímpico Atahualpa para su partido contra Bolivia. Este decisión implicaría regresar al lugar donde se escribió los mejores capítulos de la historia del fútbol ecuatoriano.

En ese estadio y sobre ese césped, la Selección de Ecuador clasificó a los 3 primeros mundiales de su historia. La sede dejó de ser utilizada rumbo al Mundial 2022, porque el mal estado estructural del reducto y en ese momento Ecuador se mudó al Atahualpa.

Ecuador viene jugando en el Rodrigo Paz Delgado. (Foto: GettyImages)

Esta decisión todavía está en análisis y desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no han confirmado que este sea el cambio. Además, todavía solo sería un amistoso y no estaría ni confirmada la sede para que el equipo de Marcelo Gallardo juegue las Eliminatorias.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador contra Costa Rica?

La Selección de Ecuador jugaría contra Costa Rica el próximo 13 de noviembre de 2026. El partido se disputará en Quito y se lo hace también con la idea de que el cuerpo técnico ya conozca cómo es esta dinámica de juego en Ecuador apuntando a las Eliminatorias.

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