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El equipo de la LigaPro que estaría muy cerca de fichar a Pedro Ortiz, que se va de Emelec

El portero ecuatoriano está caminando a dejar Emelec para la temporada 2027 y ya hay un club interesado en su fichaje.

El portero ecuatoriano estaría muy cerca de este equipo de la LigaPro
© Imago/ Edit BVEl portero ecuatoriano estaría muy cerca de este equipo de la LigaPro

Pedro Ortiz es la gran salida que Emelec tendría para la temporada 2027, después de que el portero ecuatoriano termine contrato a finales de 2026 y no haya intenciones de renovarlo. Por lo cual, el ‘Candado’ ya tendría un equipo tocando a su puerta.

Según la información de Sebastián Aconda, Universidad Católica ya le habría acercado una oferta a Pedro Ortiz para concretar su fichaje en la siguiente temporada. El arquero estaría evaluando seriamente hacer este movimiento y mudarse a la capital.

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Ortiz no ha rendido en Emelec como lo vino haciendo en las últimas temporadas. Sin embargo, el portero ecuatoriano era un referente del equipo azul y se esperaba por una renovación. La directiva parece tener otro plan con el portero para el futuro.

El ‘Candado’ ahora mismo busca la posibilidad de seguir su carrera y Católica es buena opción, porque tras la salida de Rafael Romo, el club se quedó sin un portero titular. Ortiz podría llegar a ocupar ese lugar en el equipo ‘Santo’ para el siguiente año.

Pedro Ortiz se iría de Emelec a jugar en este equipo. (Foto: Imago)

Pedro Ortiz se iría de Emelec a jugar en este equipo. (Foto: Imago)

Emelec también ya viene pensando en la salida de Pedro Ortiz, en esta temporada el arquero se lesionó, y el club fue a contratar a un portero de gran proyección como Eduardo Bores. Por lo cual, la directiva ya dio a notar que están en el mercado siguiendo a algún arquero.

Los números de Pedro Ortiz en esta temporada

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En toda la temporada vistiendo los colores de Emelec, Pedro Ortiz ha jugado un total de 28 partidos entre todas las competencias. Recibió 32 goles y se llevó un total de 6 en contra. Sus números y físico ya no es el mismo de sus mejores años en el ‘Bombillo’.

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En síntesis:

  • Universidad Católica ofertó por Pedro Ortiz tras culminar su contrato en Emelec.
  • Pedro Ortiz reemplazaría a Rafael Romo en el arco de Universidad Católica en 2027.
  • Pedro Ortiz disputó 28 partidos y recibió 32 goles con Emelec esta temporada.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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