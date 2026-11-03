Liga de Quito podría vender a uno de sus suplentes por una fortuna

En Liga de Quito podrían hacer caja por uno de sus jugadores suplentes, ante el interés de un club extranjero.

Liga de Quito prepara una importante reestructuración de su plantilla de cara al 2027, luego de una temporada que no cumplió con las expectativas. Entre las posibles salidas aparece un futbolista que no logró consolidarse como titular, pero que podría dejarle una importante suma de dinero a la institución.

Según medios peruanos, Alejandro Tobar estaría en los planes de Universitario de Deportes de Fabián Bustos y Sporting Cristal. Los clubes peruanos estarían dispuesto a pagar cerca de un millón de dólares por el volante ecuatoriano.

Tobar llegó al club después de destacar en LigaPro con Deportivo Cuenca. Sin embargo, no consiguió tener continuidad ni sumar los minutos que se esperaban durante su etapa en el club ni con Tiago Nunes ni con el actual DT.

La situación del ecuatoriano se complicó todavía más bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez, quien incluso lo habría dejado fuera de algunas convocatorias. Tobar sería una de las tres salidas que ya se perfilan para 2027, junto al brasileño Deyverson y el boliviano Gabriel Villamil.

Además del interés de Universitario, Alejandro Tobar también tendría pretendientes en el fútbol ecuatoriano. Entre las posibilidades estaría un regreso a Deportivo Cuenca, aunque también habría despertado el interés de otros equipos que competirán en el primer hexagonal de LigaPro.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

Publicidad