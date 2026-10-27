Gonzalo Plata dejaría Flamengo por otro gigante de América

El extremo ecuatoriano Gonzalo Plata dejaría ahora sí el Flamengo, pero no para irse al fútbol de Europa en el 2027.

Los rumores sobre una posible salida de Gonzalo Plata del Flamengo se intensifican y un nuevo interesado aparece. aunque esta vez no sería un club europeo. El futuro del extremo ecuatoriano vuelve a generar expectativa en Brasil, donde otro equipo del Brasileirao estaría atento a su situación de cara a la temporada 2027.

Según ESPN Brasil, Corinthians tendría a Gonzalo Plata en carpeta como una opción para reforzar su plantilla. Sin embargo, la posibilidad de concretar su fichaje dependería de dos circunstancias que todavía deben darse.

La primera condición es que Corinthians consiga mantenerse en la Primera División para 2027, mientras lucha por salir de la zona de descenso. Además, tendría que estar dispuesto a pagar los 15 millones de dólares que pediría Flamengo para dejar salir al jugador.

Pese al interés que podría despertar en el fútbol brasileño, la prioridad de Flamengo y del propio Plata seguiría siendo encontrar una oportunidad en Europa. Hace pocos meses, el ecuatoriano estuvo cerca de concretar un traspaso al Dynamo de Moscú, de Rusia, aunque la operación finalmente no se cerró.

Una eventual salida de Gonzalo Plata también sería seguida de cerca por Anthony Valencia, quien busca tener más minutos en Flamengo. La presencia de Plata y Jorge Carrascal en posiciones ofensivas ha limitado las oportunidades del ecuatoriano.

El contrato de Gonzalo Plata en Flamengo

Gonzalo Plata tiene un contrato en Flamengo hasta la temporada 2029. El jugador ecuatoriano es uno de los futbolistas más talentosos en ataque en Brasil, sin embargo, son las polémicas y los problemas fuera de la cancha los que complican al ecuatoriano.

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Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Geety.

En resumen