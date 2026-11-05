El jugador ecuatoriano se marchará de Flamengo y son varios los motivos que impulsan esta decisión en la siguiente temporada.

Gonzalo Plata comenzará una nueva era en su carrera en la temporada 2027. El ecuatoriano tiene las maletas en la salida del club brasileño, que lo ve todavía como un buen activo. Son varios los motivos que llevan a esta decisión y salida del club.

¿Por qué Gonzalo Plata se iría de Flamengo?

Con la victoria de Lula Da Silva y la suspensión de apuestas en Brasil, los equipos están atravesando una importante crisis a nivel financiero para 2027. Todos quieren ahorrar y es ahí donde pagar el sueldo de Gonzalo Plata (2.5 millones al año) no se ve como una buena decisión.

Asimismo, Flamengo ve como un buen activo de venta a Gonzalo Plata, ya después del Mundial lo habían transferido a Rusia, pero el ecuatoriano no pasó los chequeos médicos y tuvo que regresar. Entonces, aún se puede transferirlo a otro equipo por un monto importante.

Además, en Brasil también se anunció una reducción de cupos para jugadores extranjeros y por esto Gonzalo Plata también se ve como “sacrificable”. El extremo dejó de ser titular, y aunque juega algunos partidos, sigue ocupando una plaza de extranjero que serán sagradas para los clubes en 2027.

Gonzalo Plata se marcharía de Flamengo. (Foto: GettyImages)

A diferencia de otros momentos, esta vez no es la disciplina la que compromete el futuro de Gonzalo Plata. Es todo el contexto que vive el fútbol brasileño y todas las decisiones que Flamengo tiene que tomar las que abren las puertas al ecuatoriano.

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Las estadísticas de Gonzalo Plata en esta temporada con Flamengo

En esta temporada, Gonzalo Plata ha sumado más de 2.000 minutos entre todas las competencias y el jugador ecuatoriano solo marcó 4 goles y dio 4 asistencias. Sumó juego en 40 partidos entre todas las competencias con el vigente campeón de la Copa Libertadores.

¿Qué equipos están interesados en Gonzalo Plata?

Se ha reportado que clubes de Turquía y de la MLS están siguiendo el posible fichaje de Gonzalo Plata para la siguiente temporada. Todo cuando se decida Flamengo a ya dejarlo ir.

En síntesis:

Gonzalo Plata dejará el Flamengo para iniciar una nueva etapa en la temporada 2027 .

dejará el Flamengo para iniciar una nueva etapa en la . 2.5 millones de dólares al año cobra Gonzalo Plata como salario en Flamengo.

cobra como salario en Flamengo. Cuatro goles y cuatro asistencias registró Gonzalo Plata en 40 partidos jugados con Flamengo.