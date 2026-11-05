Para no irse a Emelec: Norberto Araujo le pide esto a Aucas

Norberto Araujo se quiere quedar en Aucas siempre y cuando el club le cumpla con estos requisitos.

Norberto Araujo es uno de los nombres más relacionados como posible nuevo DT de Emelec. El entrenador ahora mismo dirige Aucas, pero todo es incierto para 2027. Ahora, en medio de todos los rumores, se confirmó que le estaría pidiendo al ‘Papá’ para quedarse.

Fue el mismo Norberto Araujo el que reveló en radio La Red qué es lo que necesita para quedarse a dirigir a Aucas para la siguiente temporada. “La realidad es que me gustaría quedarme. Pero bueno, tener que ver también qué podemos armar o qué piensa la dirigencia para el año que viene, a dónde apuntar”, comentó el DT.

Pero hay una frase final que es determinante para entender sus objetivos y futuro: “Queremos nosotros conseguir cosas importantes también, así que bueno, esperaremos a ver cómo terminamos este año”, sentenció el entrenador en La Red.

Por lo cual, el futuro de Araujo depende netamente de lo que la directiva le pueda armar para la siguiente temporada. De momento, ya se ha reportado que, por ejemplo, algunos dirigentes de Aucas están negociando con Hernán Galíndez su posible fichaje.

Norberto Araujo se quedaría en Aucas. (Foto: Imago)

A mitad de temporada, Norberto Araujo estuvo fuera de Aucas, sin embargo, el grupo de jugadores pidió que el DT se quede. En ese momento, también salía la noticia que Emelec lo estaba fichando como nuevo DT. Por lo cual, el ‘Bombillo’ siempre lo viene siguiendo para un movimiento.

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El contrato de Norberto Araujo con Aucas

El contrato de Norberto Araujo terminaría con Aucas a finales de 2026. Por lo cual, ya es decisión del club y del entrenador si se amplía por más años El club cambió de dueños y también se reportó en las últimas semanas que hay algunos cambios estructurales y cambio de personal.

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