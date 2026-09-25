Tras quedarse fuera de los amistosos de la Selección Colombia, Jorge Carrascal sería una de las primeras víctimas de las leyes anti extranjeros en el Brasileirao

El volante sería una de las primeras víctimas de las leyes anti extranjeros en el Brasileirao. Flamengo no descarta un cambio total con Jorge Carrascal.

Semana complicada para un Jorge Carrascal que al tiempo que solamente recibe malas noticias por parte de la Selección Colombia. Tras haberse quedado por fuera de la lista de convocados para los primeros amistosos después de la era James Rodríguez, el futbolista del Flamengo se encontraría en la lista negra de la entidad tras los últimos cambios en el Brasileirão. Ya pudo dejar el club semanas atrás rumbo a Rusia.

O Dia sentenció que Jorge Carrascal podría dejar el Flamengo. No por cuestiones deportivas y sí gracias a las leyes que han sido aprobadas en el país para reducir el número de extranjeros por equipo a lo largo de los próximos años. Se entiende que su venta entregará dinero para poder apostar por incluso mejores internacionales. El cambio de la normativa tendrá efectos absolutamente tajantes en el campeonato que ha dominado el fútbol del continente a lo largo de los últimos años.

Para esta temporada el Brasileirão permitirá 9 extranjeros por equipo. Bajará a 8 a lo largo del año 2027 y finalmente para 2028 se espera que únicamente 7 jugadores nacidos fuera de Brasil puedan estar en cada plantilla. El Flamengo es uno de los clubes con mayor potencial económico e igualmente uno de los más atractivos para futbolistas nacidos lejos de las fronteras del territorio. No ven a Carrascal como un intocable del proyecto del actual campeón de la Copa Libertadores. Voces dentro del club de Río de Janeiro cuestionan una medida que creen que debilitará a toda la competición.

“No me parece que esta medida vaya a beneficiar al fútbol brasileño. Al contrario, debilitará la liga, porque los jugadores seguirán marchándose a Europa muy jóvenes, y los clubes, incapaces de retener a estos valiosos jugadores, tendrán que jugar con jugadores menos valiosos, y esto disminuirá la calidad de la liga brasileña”, palabras del director deportivo del Flamengo, José Boto, sobre el tema de moda en el Brasileirão.

Carrascal, fuera de los amistosos de la Selección Colombia: GETTY

Hasta la fecha Jorge Carrascal ha disputado un total de 60 partidos con el Flamengo. En ellos ha anotado 9 goles y ha dado 14 asistencias a sus compañeros. En cuanto a títulos se refiere, destaca su Campeonato Carioca del año 2026 junto al Brasileirão del 2025, así como la Copa Libertadores del año pasado junto con la Copa Challenger y el derbi de las Américas antes de llegar a la final de la Intercontinental. El volante colombiano, que viene de quedarse por fuera de la lista de Néstor Lorenzo, podría verse obligado a cambiar de club a sus 28 años.

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