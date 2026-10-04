Jorge Carrascal recibiría millonaria oferta para salir del Flamengo

Jorge Carrascal tendría una nueva opción para salir de Flamengo y ganar una fortuna en Medio Oriente en el 2027.

Jorge Carrascal sigue siendo una de las figuras de Flamengo y su rendimiento volvió a despertar el interés de un viejo pretendiente. El volante colombiano tendría nuevamente una propuesta millonaria sobre la mesa, con un club que ya intentó sacarlo de Brasil dispuesto a volver a la carga.

Se trata del Al Rayyan de Catar, que por segunda vez en el año buscaría contratar a Carrascal. El conjunto de Medio Oriente ya había mostrado interés por el seleccionado colombiano y ahora estaría preparando una nueva oferta para convencer a Flamengo de dejarlo salir.

El club brasileño estaría dispuesto a negociar, pero solamente por una cifra cercana a los 40 millones de euros. De concretarse por ese valor, Carrascal se convertiría en uno de los futbolistas colombianos más caros de la historia, detrás de James Rodríguez, Falcao y Luis Díaz.

La reducción progresiva del límite de extranjeros en los clubes de Brasil aumenta las posibilidades de que Flamengo analice vender a algunos de sus jugadores foráneos, especialmente si recibe una propuesta importante por Carrascal.

Si finalmente llega al Al Rayyan, Carrascal se convertiría en el tercer colombiano en la historia del club. Antes pasaron por el conjunto catarí James Rodríguez en 2021 y Víctor Bonilla en 2003, por lo que el volante de Flamengo podría sumarse a esa lista en el próximo mercado.

Jorge Carrascal – Selección de Colombia