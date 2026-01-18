El 2025 fue un año duro para el fútbol ecuatoriano, con casos de ataques a jugadores (incluso con víctimas mortales), denuncias de amaños de partidos y arreglos con apuestas y ahora revelan un caso más. Una de las goleadas de Emelec en LigaPro tuvo amenazas al plantel rival.

Juan Carlos Pérez, ex entrenador de El Nacional, reveló en Radio La Redonda que jugaron amenazados contra Emelec. “Teníamos que perder para que no les hicieran daño a los familiares de los jugadores”, contó.

“Las goleadas se dieron por circunstancias anómalas. La que sufrimos ante Emelec fue por un caso de extorsión, eso está confirmado”, amplió sin dar detalles sobre los responsables.

“Nosotros dejamos una línea de juego para cada jugador. Ellos entendían el sistema táctico, a pesar de que no hubo entrenamientos constantes. Ahí vino la caída. Cuando retomamos las prácticas, obtuvimos algunos buenos resultados”, destacó sobre su etapa en el equipo ‘militar’.

El partido al que se refiere Pérez terminó con un 5-0 abultado en el Estadio Capwell, luego de ese encuentro hubo la denuncia de Anthony Bedoya y David Cabezas sobre estar amenazados.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa.

