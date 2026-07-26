Luis Zubeldía está en planes de Ecuador y revelan cuánto deben pagar

Luis Zubeldía es una de las opciones que maneja la Selección de Ecuador para su nuevo entrenador y ya revelaron cuánto deben pagar.

Luis Zubeldía vuelve a ser una de las opciones reales de la Selección de Ecuador para ser su nuevo entrenador, el DT argentino ve con buenos ojos el reto pero dependerá también de la cifra que reciba Fluminense.

El ex Liga de Quito aún tiene contrato con Fluminense hasta diciembre del 2026, plazo que la FEF no puede esperar. El gigante de Brasil comunicó, según RTI Esporte que la cláusula de salida de Zubeldía es de 600 mil dólares.

La idea inicial era firmar a un entrenador libre, y Ecuador no puede esperar hasta el final del contrato ya que quieren un nuevo DT para la segunda semana de agosto, y así esté para la fecha FIFA de septiembre.

Además de la cifra de 600 mil dólares a ser cancelada por el club, Luis Zubeldía demandaría un salario cercano s los 2.8 millones de dólares al año, un aumento a los 2.6 que gana en Fluminense.

Este monto representa 400 mil dólares más de lo que ganaba Beccacece en Ecuador, sin embargo la FEF decidió aumentar su presupuesto para el salario del cuerpo técnico.

Los otros clubes que habrían contacado a Luis Zubeldía

Luis Zubeldía también entró en planes de los argentinos Boca Juniors y Racing, los colombianos Atlético Nacional y América de Cali y los brasileños Corinthians antes de que firme con Sao Paulo y luego Fluminense.

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Luis Zubeldía – Liga de Quito.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia o Perú. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

En resumen

Fluminense informó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el valor de la cláusula de rescisión para liberar al director técnico Luis Zubeldía.

para liberar al director técnico Luis Zubeldía. El entrenador argentino mantiene contrato vigente con el club carioca hasta diciembre de 2026, por lo que su desvinculación exige el pago de la indemnización pactada.

La directiva de la FEF analiza si el costo del traspaso y las pretensiones salariales del estratega se ajustan al presupuesto asignado para el nuevo ciclo de La Tri.