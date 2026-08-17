Un jugador ecuatoriano con gran futuro acaba de ser "fichado" por Racing que no lo quiere perder.

Los jugadores ecuatorianos siguen apareciendo en el mercado de fichajes del fútbol mundial y ahora el sudamericano no se quedó atrás. Recientemente, Racing hizo oficial que le firmó un contrato al jugador tricolor Alberto Campo, quien viene destacando desde las inferiores.

El joven jugador ecuatoriano debutó hace poco con la camiseta de Racing y es por eso que ahora el club rápidamente le armó un contrato para así “amarrarlo”. Esta decisión es absolutamente entendible por el gran proyecto y talento que ven en el ecuatoriano a futuro.

Con esto, Alberto Campo tendrá la gran oportunidad de seguir creciendo en el fútbol argentino con la expectativa también de poder seguir jugando y proyectarse a la Selección de Ecuador. El futbolista tricolor viene destacando como extremo izquierdo.

Racing ya lo tiene a Campo desde inicios de este 2026, cuando fue fichado de CA Samborondon. El joven jugador ecuatoriano apenas tiene 19 años de edad y tiene un futuro muy prometedor, pese a que todavía no ha jugado con las inferiores de Ecuador.

Alberto Campo viene destacando en Racing. (Captura de pantalla)

El mercado del fútbol argentino siempre ha sido una puerta para los jugadores ecuatorianos, ahora mismo en este torneo hay futbolistas tricolores que incluso estuvieron en el Mundial 2026 como es el caso de Hernán Galíndez, Jordy Caicedo, Enner Valencia y otros.

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Los números de Alberto Campos en las inferiores de Racing

Jugando para las inferiores de Racing, Alberto Campo disputó un total de 12 partidos marcando 3 goles y dando 5 asistencias. Números muy buenos para un juvenil que apenas viene destacando en el fútbol de inferiores y que ahora tendrá más minutos en primera división.

En síntesis: