Barcelona SC

Janner Corozo le manda un “dardo” a Barcelona SC con estas palabras sobre Liga de Quito

El contundente mensaje de Janner Corozo que compara indirectamente a Barcelona SC con Liga de Quito.

Por Jose Cedeño Mendoza

Las palabras de Janner Corozo sobre Liga de Quito y Barcelona SC
Las palabras de Janner Corozo sobre Liga de Quito y Barcelona SC

Uno de los grandes “camisetazos” de este mercado de fichajes fue el paso de Janner Corozo de Barcelona SC a Liga de Quito. El extremo ecuatoriano se fue mal del equipo amarillo y con una ruptura total con la hinchada. Por lo cual, su llegada a Liga dio de que hablar y lo sigue haciendo.

Ahora fue el mismo delantero ecuatoriano el que sorprendió a todos con sus palabras sobre como se siente en Liga de Quito, comparado con lo que fue su mala salida de Barcelona SC. El futbolista ecuatoriano ya marcó un gol en el inicio de la LigaPro con LDU.

Todo este tiempo me he sentido muy bien, como me han recibido aquí en Liga ha sido espectacular, me siento como en casa”, comentó Janner Corozo en la rueda de prensa que dio el jugador en la previa de lo que será el próximo partido de LDU.

Esta realidad se opone a su pasado reciente en el ‘Ídolo’, donde el jugador ecuatoriano estuvo “en paro” en Barcelona SC exigiendo que le paguen el salario de los últimos meses. Además cada fin de semana era expuesto a las críticas de los aficionados.

Janner Corozo le costó a Liga de Quito poco más de 1 millón de dólares en una operación a dos partes, puesto que, grupo Pachuca y Barcelona SC poseían una parte del pase del goleador. El futbolista llegó a LDU con un importante contrato por las próximas temporadas.

Los números de Janner Corozo con Barcelona SC

En todo su paso por Barcelona SC, Janner Corozo alcanzó a jugar un total de 121 partidos entre todas las competencias. Marcando 41 goles y dando 19 asistencias. Sumó en cancha más de 9 mil minutos, pero al final no logró ganar ningún campeonato con los amarillos.

Los números de Janner Corozo con Liga de Quito

Por otro lado, con la camiseta de Liga de Quito, Janner Corozo ha jugado un total de 2 partidos oficiales y ya lleva 1 gol. Es una de las principales armas de LDU para competir en esta temporada por la LigaPro y por volver a llegar lejos en la Copa Libertadores.

En síntesis:

  • Janner Corozo completó su transferencia de Barcelona SC a Liga de Quito por 1 millón de dólares.
  • El extremo ecuatoriano registró 41 goles y 19 asistencias en 121 partidos con el equipo amarillo.
  • Janner Corozo ya marcó 1 gol en sus primeros 2 partidos oficiales con LDU en 2026.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
