Independiente del Valle se movió y fichó a un seleccionado sudamericano

Independiente del Valle se movió y sumó un refuerzo más, esta vez un seleccionado sudamericano de categorías juveniles.

Independiente del Valle no tiene pausa en ventas millonarias pero tampoco en fichajes, este jueves trascendió que los campeones ecuatorianos tienen nuevo refuerzo. Los de Sangolquí esta vez apuntaron a una joven promesa y seleccionado sudamericano.

Franco Viera es nuevo jugador de Independiente del Valle, el volante boliviano es considerado una de las promesas de su país y llega a la división sub 14 del club.

El jugador estuvo cuatro años en las inferiores del Bolívar de su país y su traslado a Ecuador se dio debido a una oferta laboral del padre. El futbolista sigue siendo tomado en cuenta para procesos formativos de la Selección de Bolivia sub 15.

Pese a que no es habitual, Independiente del Valle sí ha sumado varios refuerzos juveniles extranjeros como Lucas Pérez, Jeremías Pérez y Jeymer Muñoz. Todos tienen rodaje en Independiente Juniors, su filial en la Serie B.

Para el primer equipo parece que el mercado está cerrado, tanto para fichajes como para salidas. Cualquier refuerzo llegaría para los cuartos de final de la Libertadores.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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Independiente del Valle – Franco Viera

En resumen