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Las cuatro salidas que alista Trobbiani para Barcelona 2027

Barcelona SC se prepara para lo que será el plantel del siguiente año y trascienden cuatro jugadores que no entran en planes de Trobbiani.

Las cuatro salidas que alista Trobbiani para Barcelona 2027
Las cuatro salidas que alista Trobbiani para Barcelona 2027

Con la confianza de que seguirá en Barcelona el próximo año, Pablo Trobbiani arranca el plan para la siguiente temporada. Medios locales informan de cuatro jugadores que se irían del club.

Según Ecuavisa, Trobbiani no tiene en planes a Joao Rojas, Héctor Villalba, Tomás Martínez y Kleber Pinargote. El DT argentino no los ha tenido en consideración en estos partidos.

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En el caso de Villalba y Martínez fueron pedidos por César Farías pero jamás se consolidaron en los puestos. Su salida en el primer semestre no se dio debido a que por LigaPro no podían cambiar más extranjeros e iban a quedar descompensados.

Pinargote por su parte fue fichado como recambio en el arco pero con la permanencia de Contreras y Gabriel Cevallos, el ex Independiente del Valle no tendría minutos.

Joao Rojas firmó por cinco temporadas sin embargo ha pasado casi la totalidad de su contrato fuera de cancha por una lesión en su pierna que se complicó de gravedad.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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Joao Rojas – Monterrey. Foto: Getty.

Joao Rojas – Monterrey. Foto: Getty.

En resumen

  • Trobbiani alista la salida de cuatro futbolistas en Barcelona SC en el marco de la planificación deportiva del club.
  • La determinación responde a una reestructuración técnica y financiera encaminada a liberar cupos salariales y renovar el plantel profesional.
  • La depuración de estas cuatro fichas marcará el inicio de un recambio estratégico para afrontar la LigaPro y las competencias internacionales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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