No ganó nada, estuvo llenó de polémicas y ahora Emelec le debe esta fortuna a Christian Cueva

Emelec todavía le está pagando a Christian Cueva una importante cantidad de dinero. En una deuda de la directiva anterior.

Christian Cueva fue uno de los fichajes más polémicos de Emelec en la anterior temporada. El jugador peruano se llevó todos los cuestionamientos en etapa en el ‘Bombillo’, pero ahora se revela que el club no le pagaba y en este momento le debe una gran cantidad de dinero.

Según reveló Joaquín Saavedra, Emelec le estaría debiendo a Christian Cueva todavía por los 6 meses de 2025 que jugó con el ‘Bombillo’. El peruano ya ha cobrado más de 176.000 dólares del club azul. En esta semana se realizaría otro abono.

De acuerdo a los detallado por Saavedra, el ‘Bombillo’ le estaría debiendo al jugador todo el dinero del 2025, y es que con Jorge Guzmán, anterior presidente de Emelec, no habría terminado de cobrar nunca una parte del dinero que se le debía.

Cueva tuvo un paso gris por Emelec, y que se terminó en silencio. El jugador de pronto ya dejó de jugar, entrenar con el resto del plantel, y posteriormente fue anunciado por un nuevo club en Perú. Con él en su plantilla, no se pudo ganar ningún campeonato.

Christian Cueva llegó a Emelec en el 2025. (Foto: Imago)

Cueva aún se mantiene activo y jugando en Perú, mientras que en Emelec se dieron varios cambios desde su fichaje. Jorge Guzmán no siguió como presidente y es ahora José David Jiménez y su directorio los que buscan encarrilar el rumbo de un equipo muy apagado en los últimos años.

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Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Cueva llegó a jugar un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Estuvo en cancha más de 800′ minutos en los 6 meses que duró su paso por Ecuador visitiendo la camiseta azul.

En síntesis: