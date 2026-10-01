¿Un campeón del mundo? El nuevo posible rival que asoma en el camino de la Selección de Ecuador

Un posible nuevo rival aparece en la órbita de la Selección de Ecuador, tras su gira por Asia.

Hay una fecha FIFA más antes de que termine el año y es en el mes de noviembre. La Selección de Ecuador todavía no tiene rivales definidos, pero por adelantos de las peticiones de Marcelo Gallardo y también de algunos jugadores; volver a Asia ha quedado descartado.

Por lo cual, cada vez toma más fuerza la posibilidad de que Ecuador juegue sus siguientes partidos en Estados Unidos. Rivales no le faltarían e incluso viene creciendo la posibilidad de que un futuro rival sea el mismo USA al que enfrentó en la previa del Mundial 2026.

Se quiere evitar traslados muy largos para la delegación de Ecuador, puesto que, la idea es que ‘La Tri’ pueda trabajar de cerca con Marcelo Gallardo, que recién los está conociendo. El ‘Muñeco’ también le habría pedido a la FEF que ya no se den estos viajes largos.

Otro posible rival que jugaría contra Ecuador y que viene creciendo en medio de todos los rumores es la Selección Colombia. Ambos equipos tricolores se podrán enfrentar en la fecha FIFA de noviembre, siempre y cuando haya un acuerdo de fechas.

Ecuador jugó en Asia en estos amistosos. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas se determinará que rivales podrá enfrentar la Selección de Ecuador. Lo que sí es seguro es que evidentemente sí se tomará la fecha FIFA del mes de noviembre, esto con la idea de que la idea de Marcelo Gallardo se siga acoplando.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar un partido más de esta fecha FIFA y será contra la Selección de Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin. Al equipo de Gallardo solo le queda este partido para darse un descanso.

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