Independiente del Valle había identificado a Aldair Quintana como su objetivo para ser su nuevo arquero, tras la lesión de Guido Villar. El equipo ecuatoriano iba muy en serio y pagaría su cláusula de rescisión. Ahora se confirmó cuántos miles desembolsarían por él.

La cifra que Independiente del Valle pagaría por Quintana es 350 mil dólares. Atlético Bucaramanga se ve “obligado” a vender a su arquero, puesto que, se está cancelando la cláusula de salida, y también el portero tiene ganas de cambiar de aires y mudarse a Ecuador.

Ahora, Bucaramanga ahora debe rotar en su arco, porque el mercado de pases ya cerró y se quedan sin su arquero titular. IDV, por otro lado, se asegura un portero de experiencia para este primer semestre y para pelear la titularidad para cuando vuelva Villar.

Sorprende también que Independiente del Valle decidiera pagar esta cifra por el arquero colombiano, puesto que, previamente estuvo interesado en Javier Burrai, y se hablaba de una compra por 250 mil dólares. 100 mil menos de lo que pagaron por Quintana.

Aldair Quintana era titular en Bucaramanga. (Foto: @ABucaramanga)

Por otro lado, Quintana también tomaría esta decisión con la intención de jugar algún torneo internacional en 2026. Puesto que, Bucaramanga se quedó fuera de la Copa Sudamericana, mientras que con Independiente del Valle jugará la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Los números de Aldair Quintana en esta temporada

ver también Mientras Barcelona SC brilla en Copa Libertadores, Octavio Rivero pasa el peor momento en Chile

En lo que va de temporada, Aldair Quintana jugó ya un total de 10 partidos entre todas las competencias. Al portero colombiano le han marcado 7 goles y dejó su arco en 0 en 5 partidos. Lleva un pleno de minutos en cancha, puesto que, ha estado en el césped 900 minutos.

Encuesta¿Cómo le irá a Quintana en IDV? ¿Cómo le irá a Quintana en IDV? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Independiente del Valle desembolsará 350 mil dólares para pagar la cláusula de rescisión de Aldair Quintana y sumarlo a sus filas.

desembolsará para pagar la cláusula de rescisión de y sumarlo a sus filas. El arquero colombiano dejará el Atlético Bucaramanga motivado por la oportunidad de disputar la Copa Libertadores con el equipo ecuatoriano.

motivado por la oportunidad de disputar la con el equipo ecuatoriano. La cifra pactada supera por 100 mil dólares lo que el club pretendía pagar inicialmente por Javier Burrai, consolidando a Quintana como su nueva apuesta en el arco.

Publicidad