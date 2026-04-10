Inoxidable: Ulises De La Cruz tiene nuevo equipo para el 2026

Varios de las leyendas de nuestro fútbol siguen jugando de vez en cuanado, y pocos días después que se conoció que Antonio Valencia regresó a las canchas, ahora es el turno de Ulises De La Cruz. El defensor ecuatoriano de 52 años tiene nuevo equipo.

Ulises De La Cruz es nuevo jugdor de Emelec, pero Emelec De Pomasqui. El ex Liga de Quito y Seleccionado de Ecuador jugará en la liga de fútbol amateur en Quito.

No es la primera vez que históricos de nuestro país se suma a estos torneos aficionados, ya lo hicieron Jaime Iván Kaviedes, Jefferson Montero, Walter Ayoví entre otros.

Se conoce que estas ligas no representan un salario para sus jugadores, algo similar a la liga de veteranos de Inglaterra dónde estará Antonio Valencia este año.

Los títulos de Ulises de La Cruz en su carrera

Ulises de la Cruz pasó por varios equipos locales y extranjeros, sus logros más destacados son los tres títulos locales ganados con Liga de Quito, sumado a otros tres internacionales. En el exterior fue campeón de la Championship con el Reading.

Ulises De la Cruz – Reading.

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En resumen