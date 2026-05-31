Dura baja en Escocia a 11 días de la Copa del Mundo 2026

Billy Gilmour sufrió una lesión en una de sus rodillas en el amistoso contra Curazao y quedó descartado para el Mundial.

Los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio sirven para alistar a las selecciones en la antesala a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero también son un riesgo, porque cualquier percance físico puede significar un cambio repentino en la lista de los 26 convocados que ya debió ser presentada a la organización del torneo.

Tal es el caso de Escocia que este sábado 30 de mayo, en el amistoso que disputó ante Curazao en el estadio Hampden Park, en la ciudad de Glasgow, sufrió la baja de Billy Gilmour. El mediocampista del Napoli debió ser reemplazado a los 42 minutos del primer tiempo al sentir un fuerte dolor en una de sus rodillas.

Al retirarse por sus propios medios, se pensó que el panorama podría ser optimista. Sin embargo, conforme fueron pasando las horas, la Selección de Escocia, a través de sus cuentas de redes sociales, anunció que el volante quedó descartado de los planes del entrenador Steve Clarke para la Copa Mundial debido a la lesión.

”Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación”, comunicó la Scottish FA.

Following the news of Billy Gilmour's injury we can confirm that 19-year-old Tyler Fletcher has been added to our @FIFAWorldCup squad after making his debut against Curaçao yesterday.



Welcome aboard, Tyler 🛫 🇺🇸 pic.twitter.com/WiYnptGg5f — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 31, 2026

Por su parte, Clarke, luego de lo que fue victoria 4 a 1, en relación con la baja de Gilmour comentó: “Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos. Él sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona, y aunque ninguna palabra le servirá de consuelo esta noche, estoy seguro de que Billy tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro”.

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Escocia ya le encontró reemplazante a Billy Gilmour

Este domingo Escocia ya anunció que el reemplazante de Billy Gilmour será el futbolista de 19 años del Manchester United Tyler Fletcher. Vale recordar que el conjunto británico tiene otro amistoso que será este sábado 6 de junio frente a Bolivia y que compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos y Haití.