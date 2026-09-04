Liga de Quito y Barcelona van por el mismo refuerzo para el 2027

Liga de Quito y Barcelona buscan refuerzos para el 2027 y uno de los apuntados es el mismo goleador de LigaPro.

Los grandes de LigaPro ya se mueven en lo que será el mercado de fichajes para el próximo año y en horas recientes ponen a Liga de Quito y Barcelona en búsqueda del mismo jugador.

Franco Posse, goleador de Macará y de los destacados de LigaPro, sería el delantero que buscan tanto ‘albos’ como amarillos. Macará mientras tanto busca ejercer la opción de compra para en caso de una salida, venderlo por una cifra mayor.

Liga de Quito acaba contrato con Deyverson en diciembre y podría analizar una venta de Michael Estrada tras varios sondeos y una millonaria oferta, por lo que buscan un neuvo delantero.

En el caso de Barcelona, están mejor cubiertos con la llegada de Tomás Martínez, pero en el caso que Benedetto no sea renovado, podrían buscar en el uruguayo un reemplazo.

Posse lleva 16 goles y 5 asistencias en más de 30 partidos, entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana. A sus 25 años está jugando su cuarta experiencia en el extranjero.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Franco Posse – goleador de Macará. Foto: Getty.

En resumen