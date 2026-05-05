Jhojan Julio volvería a la LigaPro en el siguiente mercado de fichajes y sería para jugar con este equipo.

Jhojan Julio es uno de los jugadores que más viene sonando en el mercado de fichajes para regresar a la LigaPro. El extremo ecuatoriano tiene varias ofertas para seguir su carrera, tras acabar su préstamo en Querétaro. Ahora Xolos de Tijuana estaría trabajando en un “nuevo préstamo” o venta.

De acuerdo con la información de Federación Postera, Jhojan Julio ya tendría un acuerdo para regresar a Liga de Quito en el próximo mercado de fichajes. No habría ningún pre-contrato o algo por estilo, sino más bien sería un acuerdo de palabra entre ambas partes.

Otro equipo que lo viene siguiendo de cerca es Barcelona SC, sin embargo, Jhojan Julio tendría preferencia por llegar a LDU. Con la camiseta de Liga es donde se ha visto el mejor nivel de Julio, puesto que, es canterano del ‘Rey de Copas’.

El fichaje de Jhojan Julio sería importante para cualquiera de los dos equipos, que necesita un jugador de ese nivel para mejorar sus condiciones de juego. Ambos clubes ahora mismo tienen varios problemas ofensivos y carencias muy claras en ataque.

Jhojan Julio volvería a Ecuador en el próximo mercado de fichajes. (Foto: GettyImages)

Jhojan Julio se fue de Liga de Quito a finales de 2023, después de una gran temporada con el ‘Rey de Copas’. En ese año, el club ecuatoriano ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana, donde el extremo fue gran protagonista y uno de los mejores jugadores.

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Los números de Jhojan Julio en esta temporada

En esta temporada, Jhojan Julio jugó un total de 13 partidos con Querétaro. En este tiempo, el jugador ecuatoriano marcó 2 goles y dio 2 asistencias. Sumó en cancha más de 800 minutos. Su pase sigue perteneciendo a Xolos de Tijuana que apura su salida.

El valor de mercado de Jhojan Julio

Ahora mismo Jhojan Julio tiene un valor de mercado de 1.2 millones. Cualquier equipo que lo negocie se podría evitar pagar esta cifra, siempre y cuando lo fiche como un “préstamo”. Son horas claves para decidir el futuro del jugador ecuatoriano.

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En síntesis:

Jhojan Julio tiene un acuerdo de palabra para regresar a Liga de Quito .

tiene un acuerdo de palabra para regresar a . El extremo ecuatoriano registró 2 goles y 2 asistencias en 13 partidos con Querétaro .

y en 13 partidos con . Su pase pertenece a Xolos de Tijuana y tiene un valor de 1.2 millones.