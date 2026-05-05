Arsenal es el primer finalista de la Champions League y se lleva una importante fortuna como premio solo por clasificar.

Arsenal se convirtió en el primer finalista de la Champions League 2025/26 después de vencer a Atlético de Madrid en las semifinales. El equipo de Mikel Arteta regresa al encuentro cumbre del fútbol europeo después de 20 años y también se llevó una fortuna por clasificar.

La UEFA reconoce a los equipos que lleguen a la final con un premio económico de 18.5 millones de euros. Este monto es solo por clasificar a este encuentro, ya por todo lo que el Arsenal viene haciendo en el torneo, el club acumula un premio superior a los 100 millones de dólares.

Por otro lado, Piero Hincapié se convertirá en el tercer jugador ecuatoriano de la historia en jugar una final de Champions League, siempre y cuando el jugador pueda sumar minutos en cancha. En esta semis de vuelta entró en el segundo tiempo, después de que Arteta pusiera a Calafiori como titular.

Hincapié vive una primera temporada para el sueño con Arsenal, después de meterse a la final de Champions y también estar muy cerca de ser campeón de la Premier League. El jugador ecuatoriano será comprado por los ‘Gunners’ a final de este mismo curso.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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En la final de esta Champions League, Arsenal también busca ganar por primera vez la “Orejona”. Los ‘Gunners’ solo han jugado una final antes y fue en 2006, en un encuentro muy polémico que acabaron perdiendo contra el FC Barcelona de Ronaldinho.

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¿Cuándo será la final de la Champions League?

La final de la Champions League 2025/26 se jugará el próximo sábado, 30 de mayo de 2026, en el estadio Puskas Arena de Budapest-Hungría.

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