El delantero ecuatoriano se lesionó de su rodilla y ahora le reveló a la hinchada de Barcelona SC si está listo para volver.

Joao Rojas volvió a lesionarse en esta temporada en Barcelona SC. El ecuatoriano sufrió una lesión múltiple en su rodilla. Eso hizo que el club anuncie que iba a estar de baja por 9 meses. Ahora nuevamente el futbolista apareció y dejó un mensaje a toda la hinchada.

Mediante un video de más 8 minutos, Joao Rojas explicó todo el proceso que ha vivido en estos meses, sobre todo en su operación de rodilla. El delantero de Barcelona SC, fue muy claro en avisar que su cirugía fue con uno de los mejores médicos del mundo.

En el minidocumental también aparece el doctor que operó a Joao Rojas y confirmó que la recuperación del jugador tiene que demorar entre 9 y 10 meses. El futbolista aclaró que ya está para volver a Guayaquil y seguiría su recuperación en el país.

Por lo cual, Joao Rojas no volverá a jugar en esta temporada y su regreso a las canchas tendrá que esperar hasta 2027. El delantero todavía tiene contrato con los amarillos por un año más y de no mediar ninguna sorpresa tendrá que reportar con el club.

Joao Rojas, jugador de #BSC 🟡⚫ cuenta cómo vivió el proceso de su operación de rodilla en Chicago.



Su médico también dio detalles sobre el proceso de recuperación. pic.twitter.com/WBYzDIU8Z2 — Juan Francisco Rueda (@juanfranrueda_) September 23, 2026

A Joao Rojas le quitaron el número en Barcelona SC

En medio de su cirugía y recuperación, en Barcelona SC fueron existiendo varios cambios, pero sobre todo es que Damián Díaz regresó al club. El ‘Kitu’ volvió para jugar con el ‘Ídolo’ en esta temporada y en la siguiente y la primera decisión del club fue darle la número 10, que antes usaba Joao Rojas.

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El contrato de Joao Rojas con Barcelona SC

Joao Rojas tiene contrato con Barcelona SC hasta el final de la temporada 2027. El delantero casi no ha podido jugar con esta camiseta, puesto que, desde su llegada ha pasado más lesionado que en cancha. 2027 sería su última gran oportunidad de trascender con el ‘Ídolo’.

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