John Terry ataca directamente a Moisés Caicedo: “No me importa quien seas…”

Moisés Caicedo salió a dar la cara tras la durísima eliminación de Chelsea en la Champions League. El volante ecuatoriano advirtió que el rival fue mejor y estuvo más desde lo físico. Estas palabras no cayeron bien a John Terry, leyenda ‘Blue’ que ganó la Champions con Chelsea.

Terry salió a criticar a Moisés Caicedo que acabó el partido como capitán y cuestionó que con el brazalete dijera lo que dijo. La leyenda inglés cuestionó directamente al jugador ecuatoriano y su postura tan “blanda” tras perder 8 a 2 contra PSG.

“Incluso el capitán se lo toma con total naturalidad. Carecemos por completo de una columna vertebral de liderazgo en el equipo. Son demasiado blandos y se dejan intimidar psicológica y físicamente en el campo semana tras semana”, comentó Terry.

El histórico de Chelsea continuó con sus señalamientos para el jugador ecuatoriano y todo Chelsea: “No puedes perder 8-2 en una eliminatoria de ida y vuelta. Lo siento, pero no puedes. No me importa quién seas ni qué equipo seas, simplemente no puedes perder 8-2. Es realmente frustrante”, agregó el ex central.

Chelsea se está encaminando a un gran crisis en la temporada. El club despidió a Enzo Maresca y desde entonces solo ha ido a menos con Rosenior. Por lo cual, se analiza la posibilidad de nuevamente cambiar de entrenador y empezar otro proyecto para 2027.

Publicidad

Publicidad

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

ver también El picante cruce en redes sociales de Justin Lerma, de IDV, contra Luis Fragozo, de Emelec

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 40 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 1 asistencia. El ecuatoriano lleva en cancha más de 3.000 minutos y ha sido de lo poco destacado de Chelsea en esta temporada.

¿Moisés Caicedo se quiere ir de Chelsea?

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un contrato con Chelsea hasta 2031. Pero los rumores de su salida no han terminado, el jugador ecuatoriano incluso pondría como condición jugar la siguiente Champions League o se acabaría marchando del club de Londres.

Encuesta¿Moisés Caicedo debe irse de Chelsea? ¿Moisés Caicedo debe irse de Chelsea? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: