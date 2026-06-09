Mientras hablan de su posible salida de Barcelona SC: así apareció Darío Benedetto

Benedetto ya no está lesionado y así fue visto en medio de los rumores de una posible salida de Barcelona SC.

Darío Benedetto tuvo una buena primera parte de temporada en Barcelona SC para lo que venían siendo sus números y para lo que fue la mala temporada de todo el equipo. El ‘Pipa’ se lesionó en las últimas fechas y en medio de todos los rumores de su salida reapareció.

En redes sociales se viralizó un video del comunicador José Freire, donde se ve al ‘Pipa’ Benedetto jugando al Padel en los Estados Unidos. Evidentemente el jugador argentino ya está recuperado de su lesión y podrá volver cuando terminen su vacaciones.

Se informó que Benedetto también se piensa su continuidad en Barcelona SC, sin embargo, el delantero tiene contrato y se ve muy poco probable que se mache a otro equipo a mitad de temporada. El club no pondría fácil la salida del que es uno de sus mejores jugadores.

El ‘Pipa’ firmó por una temporada con los amarillos y apenas volverá al país a mediados de mes, puesto que, en una decisión polémica la directiva de Barcelona SC decidió darle a sus jugadores un rango de 15 días de vacaciones, pese a los malos resultados.

BUENAS NOTICIAS PARA BARCELONA SC || Darío Benedetto ya está recuperado de su lesión. Apareció jugando un partido de padel en sus vacaciones en Estados Unidos.



Cabe indicar que el club otorgó 15 días de vacaciones a toda la plantilla pic.twitter.com/SNrwZMeOtr — JoseFreireGuti (@JoseFreireGuti) June 9, 2026

Benedetto fue el mejor delantero de Barcelona SC en un primer semestre donde el equipo amarillo no pudo sumar victorias como se esperaba. Fue humillado en Copa Libertadores. Pero en todo ese mal contexto, el ‘Pipa’ emergió como uno de los mejores con goles muy importantes.

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Los números de Benedetto en este semestre

En toda la temporada con la camiseta de Barcelona SC, el ‘Pipa’ ha jugado un total de 21 partidos entre toda la competencia. Marcando 5 goles y dando 1 asistencia. Estuvo en cancha un poco más de 1.200 minutos y volvió a marcar goles tras 1 año sin hacerlo.

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