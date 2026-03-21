Las dos grandes joyas del fútbol ecuatoriano, Justin Lerma, y Luis Fragozo, acabaron protagonizando una importante “pelea” en redes sociales. Los dos jugadores se enfrentaron en la LigaPro, y tuvieron un cruce por la pelota, ahora todo trascendió a redes sociales.

Lerma fue el primero en “calentar” la pelea contra Fragozo, el jugador de IDV, presumió que ya fue fichado por el Dortmund a los 15 años, mientras el jugador de Emelec aún no. Eso comenzó un cruce de mensajes entre ambas joyas que levantó todo tipo de comentario.

Fragozo solo se limitó a responder con un “meme” donde se burla de Lerma. El jugador de Emelec posteó una imagen del dragón de 3 estrellas, de la Serie Dragon Ball, y con el que molestan al jugador de IDV, enfrentando a Goku, que vendría a ser él.

Ambos futbolistas seguramente coincidirán en algún momento en la Selección de Ecuador, puesto que, ya han sido llamados para microciclos para otras categorías. Aunque ahora mismo el futuro a corto plazo para ambos es muy diferente. Lerma se va a Alemania a mitad de año, y Fragozo sigue en Emelec.

Lerma cumplirá 18 años el próximo mes de mayo y se dará su fichaje por el Dortmund, aunque no es seguro que juegue en el equipo alemán, puesto que, se puede dar un préstamo o una salida a otro club. En estos meses no ha venido siendo destacado o regular en IDV.

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Independiente del Valle buscó a Fragozo

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Esta pelea también llega en un contexto donde se reveló que hace pocos meses, Independiente del Valle estuvo buscando el fichaje de Luis Fragozo. La ‘Joya’ de Emelec estuvo cerca de marcharse hasta que llegó la nueva directiva y armó otro equipo para competir.

Los equipos interesados en Luis Fragozo

Fragozo pronto también saldrá a Europa, el jugador ecuatoriano, que nació en Colombia, tiene a varios clubes de Alemania, Inglaterra y España muy interesados en su futuro. El extremo ecuatoriano dejaría una importante venta a Emelec y se marcharía a los 18 años.

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En síntesis: