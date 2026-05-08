Jordan Sierra deja México y tendría nuevo club en Ecuador

El ecuatoriano Jordan Sierra quedó sin equipo en México y ahora tiene todo encaminado para volver a un grande de LigaPro.

Uno de los ecuatorianos en el exterior que quedó libre y busca equipo es Jordan Sierra. El volante está sin equipo luego de que Mazatlán FC fuera vendido y ahora volvería a LigaPro.

Según el portal Mr. Offsider, Emelec ya contactó a Jordan Sierra para que se sume al equipo en el segundo semestre. El jugador viene como agente libre, lo que facilitaría económicamente su llegada a los azules.

Jordan Sierra supo ser uno de los mejores volantes de LigaPro además de ser fijo en Mazatlán FC durante varios años antes de su venta, tuvo pasos también por Tigres de UANL.

La línea de volantes de Emelec ha quedado en deuda, y con la salida de Gonzalo Napoli en planes podría quedar un espacio para su regreso. El panameño Griffith también ha sido visto como irregular.

Su último club en Ecuador fue en Delfín en el año 2017, desde ahí tuvo una larga trayectoria en México pasando por Lobos BUAP, Querétaro, Toluca, FC Juárez y Tigres.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Jordan Sierra – Querétaro.

En resumen