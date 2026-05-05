“Emelec es más importante que todos nosotros”: José David Jiménez le responde a Cristhian Noboa

El presidente de Emelec le respondió a Cristhian Noboa, después de que este anunciara su polémica salida del club azul.

Emelec vive horas convulsas después de que Cristhian Noboa anunciara su salida del club en una entrevista en El Canal del Fútbol y con varios motivos polémicos. El club pasa por una tensión propia de los últimos años, pero ahora el mismo presidente del equipo salió a responder.

José David Jiménez, presidente de Emelec, vive su primera crisis en el ‘Bombillo’ con la salida de Cristhian Noboa. El presidente le respondió de manera contundente al ex jugador: “Agradecemos este paso que ha tenido por la dirigencia. Nosotros estamos enfocados en este proyecto deportivo”, comentó el directivo a los medios previo al entrenamiento de hoy.

Posteriormente culminó este caso con una contundente frase que apoya la mayoría de la hinchada azul: “Hay que virar la página. Emelec es más importante que todos nosotros“, agregó el presidente y terminó con todos estos cuestionamientos.

Noboa se fue en medio de la polémica y de más escándalos que vienen trascendiendo en el ‘Bombillo’, tras su corto paso por el directorio. El ‘Zar’ incluso llegó a pedir la renuncia de Jiménez, al considerar que los socios votaron por él y no por el actual presidente.

👀 ¡HABLÓ EL PRESIDENTE! 👀



⚡José David Jiménez, presidente del Club Sport Emelec, habló sobre las declaraciones de Cristhian Noboa.



🗣️ "Emelec necesita estabilidad en todo sentido. Cada quien es dueño de lo que dice" #SucreDeportes pic.twitter.com/CFzaaJYYVY — 📻 Sucre Deportes (@sucredeportesec) May 5, 2026

El ‘Bombillo’ viene en una temporada muy irregular de resultados, donde aún no logra un pleno de victorias, aunque venía venciendo a Técnico Universitario y Liga de Quito, hace poco perdió un partido clave contra Leones, que lo volvió a poner en los puestos de descenso.

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¿Por cuánto tiempo fue elegido José David Jiménez en Emelec?

El nuevo directorio de Emelec, al que pertenecía Cristhian Noboa, apenas lleva 3 meses de gestión. Esta nueva dirigencia fue elegida hasta 2030. A diferencia de otros periodos, en este se percibe una “estabilidad financiera” que no apuraría la salida de los directivos como pasó con Jorge Guzmán.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Este crisis dirigencial llegó cuando el club volvió a los puestos del descenso a poco de terminar la primera rueda de los 15 partidos:

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Encuesta¿Hizo bien Noboa en salir así de Emelec? ¿Hizo bien Noboa en salir así de Emelec? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: