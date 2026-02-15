Es tendencia:
Selección Ecuador

Jordy Caicedo está en racha y revelan si Beccacece lo convocará a la Selección

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo vive un buen presente en Argentina y ahora revelan si finalmente Sebastián Beccacece lo convocará.

Por Gustavo Dávila

La decisión de Beccacece sobre Jordy Caicedo ¿no hay sitio? Foto: Getty

Jordy Caicedo es el delantero del momento en el fútbol argentino, autor de 4 goles en 5 partidos, se perfila para volver a tener regularidad como en sus mejores épocas. Es un pedido de la hinchada y revelan si Sebastián Beccacece lo volverá a convocar a la Selección de Ecuador.

Según El Canal del Fútbol, Sebastián Beccacece convocará a Caicedo para los dos amistosos vs. Marruecos y Países Bajos con miras a un llamado para el Mundial 2026. Esto cambia lo dicho por el DT argentino hace meses cuando estableció que no había espacio para otro delantero.

Beccacece había declarado que Leonardo Campana, Kevin Rodríguez y Enner Valencia son los delanteros del proceso. La inclusión de Caicedo significaría que uno de estos tres o en los extremos se excluya a otro jugador.

En los extremos están otros nombres fijos como Nilson Angulo, John Yeboah, Gonzalo Plata y Alan Minda. Un delantero más obligaría a restar un lugar en otra posición.

Caicedo viene de unas temporadas sin continuidad ni goles en clubes como Atlas y Tigres de México y en Sporting Gijón de la segunda división de España, y ahora tiene cuatro goles en cinco partidos.

Los delanteros que convocó Beccacece a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece convocó a la Selección de Ecuador a jugadores como Leonardo Campana, Enner Valencia, Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez. Actualmente, los 4 delanteros llevan un comienzo muy “malo” de 2026 con pocos minutos algunos, sin goles otros, y sin competencia oficial para Leonardo Campana.

En resumen

  • Jordy Caicedo registra cuatro goles en cinco partidos con Huracán en el fútbol argentino.
  • El entrenador Sebastián Beccacece convocará al delantero para los amistosos contra Marruecos y Países Bajos.
  • La inclusión de Caicedo obligaría a excluir a un jugador de la delantera o los extremos.
