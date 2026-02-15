Es tendencia:
Lo quiso Liga de Quito y está cerca de ser nuevo delantero de Emelec

Emelec está cerca de cerrar a un nuevo delantero, lo sorpresivo es que Liga de Quito no lo pude firmar por tema económico.

Por Gustavo Dávila

Lo quiso Liga de Quito y está cerca de ser nuevo delantero de Emelec Foto: Getty

Emelec no quiere cerrar su mercado de fichajes sin anunciar a un crack de renombre y es por esto que está cerca de invertir fuerte en un delantero top de Sudamérica. Lo curioso es que Liga de Quito no lo pudo cerrar por temas económicos.

Nicolás ‘Diente’ López está cerca de ser el nuevo delantero de Emelec según el periodista Washington Sánchez. El comunicador menciona que la llegada del uruguayo se dará gracias a la inversión de un grupo fuera de la directiva.

El salario que habría pedido el uruguayo está cercano a los 50 mil dólares, cifra que resultó impagable para Liga de Quito en su momento y que lo pondría como el jugador mejor pagado de la LigaPro.

Emelec ya renovó parte de su delantera con la llegada de Francisco Pizzini de Vélez Sarsfield, además de esto se dieron las salidas de Jaime Ayoví, Facundo Castelli y José Angulo.

Nicolás López fue un pedido de Tiago Nunes para Liga de Quito y ahora tendrá que ver como el delantero de Nacional ex Inter de Porto Alegre defienda la camiseta de los azules.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Michael Arroyo se iría a un histórico de Ecuador para el 2026

Michael Arroyo se iría a un histórico de Ecuador para el 2026

En resumen

  • Nicolás ‘Diente’ López está cerca de convertirse en el nuevo delantero de Emelec.
  • El uruguayo percibiría un salario cercano a los 50 mil dólares mensuales en 2026.
  • La llegada del exjugador de Nacional se daría mediante la inversión de un grupo externo.
