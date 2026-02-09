Jordy Caicedo no duda y le manda un mensaje a Beccacece para que lo convoque al Mundial 2026

Jordy Caicedo vive el mejor momento de su carrera en los últimos dos años. El delantero ecuatoriano está marcando y ahora es goleador absoluto del campeonato argentino. Esto le termina abriendo el debate para una posible convocatoria con la Selección de Ecuador, y el mismo jugador aprovechó y le mandó un mensaje a Beccacece.

Caicedo ya estuvo con la Selección de Ecuador, pero no ha podido nunca jugar un Mundial. En 2022 se quedó atrás de Djorkaeff Reasco, y ahora con Beccacece no vuelve a ser convocado desde la Copa América de 2024. Sus goles le pueden abrir la puerta y el goleador le mandó este mensaje a Beccacece.

Tras ayudar a Huracán a vencer a San Lorenzo en el Clásico, Jordy Caicedo dijo que su sueño es jugar el Mundial: “El sueño de todo jugador es jugar el Mundial. La decisión que tome de venir acá es en base a eso no se lo voy a ocultar a nadie, pero sé que también hay más delanteros, que hay un trabajo de por medio. Que debo seguir trabajando, que no va a ser fácil. Si se da agradecido con Dios y si no se da pues a seguir trabajando que el camino aún es largo“, afirmó el goleador en DSports.

Con este buen momento, Jordy Caicedo se mete en el incómodo debate del delantero de la Selección de Ecuador. Una discusión que lleva ya varios años, donde solo Enner Valencia parece con un lugar fijos. Atrás de ‘Superman’, todos los nombres podrían variar.

La regularidad y los goles que viene marcando Jordy Caicedo también “apuran” a los otros delanteros de la Selección de Ecuador. Ahora jugadores como Jeremy Arévalo, Leonardo Campana o Kevin Rodríguez, deben marcar goles y demostrar un “gran nivel” para competir con el jugador de Huracán.

Los números de Jordy Caicedo en Huracán en esta temporada

Con la camiseta de Huracán, Jordy Caicedo ha jugado 4 partidos en el campeonato de Argentina. Lleva 4 goles en 360 minutos en cancha, lo que pone una marca de 1 gol cada 90 minutos. El tricolor es la estrella en este comienzo de torneo.

Los delanteros que convocó Beccacece a la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece convocó a la Selección de Ecuador a jugadores como Leonardo Campana, Enner Valencia, Jeremy Arévalo y Kevin Rodríguez. Actualmente, los 4 delanteros llevan un comienzo muy “malo” de 2026 con pocos minutos algunos, sin goles otros, y sin competencia oficial para Leonardo Campana.

En síntesis: