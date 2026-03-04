Sería otro escándalo: La polémica decisión que podría tomar la LigaPro con Emelec

Emelec estuvo en el ojo de todas las críticas cuando en una sorpresiva decisión la LigaPro suspendió su debut ante Católica en la Fecha 1, cuando apenas tenían jugadores disponibles. Ahora nuevamente, podría darse una polémica decisión con el club azul.

De acuerdo a la revelación de Steffano Dueñas en Radio Diblu, en Emelec hay una importante expectativa por “recuperar” los 3 puntos con los que fue sancionado al comienzo de año. El club apelaría aquel polémico castigo que levantó los rumores de un posible descenso.

Varios expertos coinciden en que a Emelec solo le correspondía la sanción económica y no la de puntos, porque aún no había comenzado el campeonato. Ni el calendario de LigaPro aún se conocía. Por lo cual, se estaría apelando esa decisión.

En caso de que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decida “devolver” los puntos a Emelec, el club azul ya no tendría un saldo negativo y es más tendría 1 punto ahora mismo. En el sistema de la LigaPro, el club figura con -2, tras el empate contra Delfín.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Emelec cada fin de semana tiene que pagar en FEF varias deudas, y en caso de no hacerlo se expone a una posible sanción y descenso como le pasó a El Nacional a finales de 2025. De ahí que, esta sea una multa que preocupe en todos los niveles a la hinchada y a la directiva.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Después de 2 fechas jugadas, y Emelec con un solo partido, así está la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano:

