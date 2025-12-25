Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Anderson Julio interesa a un grande de LigaPro para el 2026

Anderson Julio ha estado varios años en la MLS y ahora podría regresar a uno de los grandes de LigaPro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Anderson Julio interesa a un grande de LigaPro para el 2026 Foto: Getty
Anderson Julio interesa a un grande de LigaPro para el 2026 Foto: Getty

Anderson Julio lleva cinco temporadas en el extranjero y de cara al 2026 podría haber un grande de LigaPro que lo traiga de regreso a Ecuador. Uno de los grandes del país lo sondea para el próximo año.

Según medios capitalinos, Liga de Quito es el grande del país que quiere a Julio de regreso. Tiago Nunes pidió un extremo izquierdo que llegue a ser titular y el canterano ‘albo’ es una de las opciones.

Con un contrato vigente y bastante continuidad en el FC Dallas, el regreso de Anderson Julio tendrá que darse a cambio de una fuerte suma de dinero. Con el premio de Libertadores y la clasificación a fase de grupo podrían invertir en el jugador.

Su salida rondaría los 2 millones de dólares, además tendrían que pagarle cerca de los 35 mil dólares mensuales que cobra en Estados Unidos. Para que se de, tendría que el futbolista bajar sus aspiraciones.

Es el segundo canterano de los campeones del torneo local 2018 que podría regresar tras Jefferson Intriago. En el caso del volante, está dispuesto a rebajarse el salario.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad
El nuevo delantero extranjero que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

ver también

El nuevo delantero extranjero que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

Anderson Julio campeón ecuatoriano Liga de Quito 2018.

Anderson Julio campeón ecuatoriano Liga de Quito 2018.

En resumen

  • Anderson Julio es pretendido por Liga de Quito para regresar a Ecuador en el 2026.
  • El extremo tiene contrato vigente y continuidad en el FC Dallas de la MLS.
  • Su traspaso costaría 2 millones de dólares y percibe un salario de 35 mil mensuales
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Barcelona SC tendrá este regreso que los hinchas pedían y también va por dos fichajes
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC tendrá este regreso que los hinchas pedían y también va por dos fichajes

Juega en el exterior y tiene las ofertas de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

Juega en el exterior y tiene las ofertas de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle

Tiene dos años de contrato con Barcelona SC, pero se quiere ir "gratis"
Fútbol de Ecuador

Tiene dos años de contrato con Barcelona SC, pero se quiere ir "gratis"

La rompe en el Bayern Múnich y este es el valor de mercado de Luis Díaz
Fútbol de Colombia

La rompe en el Bayern Múnich y este es el valor de mercado de Luis Díaz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo