Anderson Julio lleva cinco temporadas en el extranjero y de cara al 2026 podría haber un grande de LigaPro que lo traiga de regreso a Ecuador. Uno de los grandes del país lo sondea para el próximo año.

Según medios capitalinos, Liga de Quito es el grande del país que quiere a Julio de regreso. Tiago Nunes pidió un extremo izquierdo que llegue a ser titular y el canterano ‘albo’ es una de las opciones.

Con un contrato vigente y bastante continuidad en el FC Dallas, el regreso de Anderson Julio tendrá que darse a cambio de una fuerte suma de dinero. Con el premio de Libertadores y la clasificación a fase de grupo podrían invertir en el jugador.

Su salida rondaría los 2 millones de dólares, además tendrían que pagarle cerca de los 35 mil dólares mensuales que cobra en Estados Unidos. Para que se de, tendría que el futbolista bajar sus aspiraciones.

Es el segundo canterano de los campeones del torneo local 2018 que podría regresar tras Jefferson Intriago. En el caso del volante, está dispuesto a rebajarse el salario.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Publicidad

Publicidad

ver también El nuevo delantero extranjero que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

Anderson Julio campeón ecuatoriano Liga de Quito 2018.

En resumen