La LigaPro tuvo un cierre de temporada muy convulso con lo sucedido con El Nacional y su perdida de categoría por escritorio. Esto abrió diferentes panoramas para los clubes ecuatorianos, sobre todo, porque ahora se pueden dar 3 descensos y 3 ascensos.

En la cancha, dos equipos perdieron la categoría, Vinotinto del Ecuador y Técnico Universitario. Sin embargo, el descenso administrativo de El Nacional ahora dejaría a 3 clubes en la serie B y facilitaría el ascenso de 3 de la Serie B, donde se beneficia 9 de Octubre.

Sin embargo, trascendió desde Ambato, que en Técnico Universitario hay una importante esperanza de que la FEF finalmente solo descienda a El Nacional y Vinotinto del Ecuador, dejando así, que solo asciendan 2 equipos de la Serie B, Guayaquil City y Leones del Norte.

Se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decida el futuro del ascenso y el descenso en los siguientes días. Ya que, estos clubes implicados esperan saber dónde jugarán la siguiente temporada para alistar todo lo relacionado a su pretemporada.

Técnico Universitario aguarda por saber si desciende o no. (Foto: Imago)

Sería la primera vez desde que se formó la LigaPro, que 3 equipos descienden en la Serie A y ascienden 3. La sanción a El Nacional por los problemas económicos y por no pagar lo terminó cambiando todo para los clubes ecuatorianos para la siguiente temporada.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro en el 2025, donde se probó un nuevo formato con 2 hexagonales y también un cuadrangular del descenso, en el que quedaron últimos Técnico Universitario y Vinontinto del Ecuador.

