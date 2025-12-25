Es tendencia:
El descenso de la LigaPro podría sufrir un cambio radical con estos equipos

El descenso de la LigaPro podría sufrir un cambio radical de cara a 2026, que sorprende a todos los hinchas.

Por Jose Cedeño Mendoza

La LigaPro tuvo un cierre de temporada muy convulso con lo sucedido con El Nacional y su perdida de categoría por escritorio. Esto abrió diferentes panoramas para los clubes ecuatorianos, sobre todo, porque ahora se pueden dar 3 descensos y 3 ascensos.

En la cancha, dos equipos perdieron la categoría, Vinotinto del Ecuador y Técnico Universitario. Sin embargo, el descenso administrativo de El Nacional ahora dejaría a 3 clubes en la serie B y facilitaría el ascenso de 3 de la Serie B, donde se beneficia 9 de Octubre.

Sin embargo, trascendió desde Ambato, que en Técnico Universitario hay una importante esperanza de que la FEF finalmente solo descienda a El Nacional y Vinotinto del Ecuador, dejando así, que solo asciendan 2 equipos de la Serie B, Guayaquil City y Leones del Norte.

Se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol decida el futuro del ascenso y el descenso en los siguientes días. Ya que, estos clubes implicados esperan saber dónde jugarán la siguiente temporada para alistar todo lo relacionado a su pretemporada.

Técnico Universitario aguarda por saber si desciende o no. (Foto: Imago)

Sería la primera vez desde que se formó la LigaPro, que 3 equipos descienden en la Serie A y ascienden 3. La sanción a El Nacional por los problemas económicos y por no pagar lo terminó cambiando todo para los clubes ecuatorianos para la siguiente temporada.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Regalo de Navidad: CONMEBOL da la mejor noticia de todas a IDV y Liga de Quito

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro en el 2025, donde se probó un nuevo formato con 2 hexagonales y también un cuadrangular del descenso, en el que quedaron últimos Técnico Universitario y Vinontinto del Ecuador.

En síntesis:

  • El Nacional perdió la categoría en LigaPro debido a un descenso administrativo por deudas.
  • Vinotinto y Técnico Universitario descendieron a la Serie B tras los resultados en cancha.
  • Guayaquil City, Leones del Norte y 9 de Octubre son los posibles clubes ascendidos.
