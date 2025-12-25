Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Europa, contra todo pronóstico. Ya que el extremo colombiano no necesitó tiempo de adaptación a Bayern Múnich y en el primer semestre ya la rompió como uno de los mejores. Por eso, se actualizó su valor de mercado.

De acuerdo al reporte de Transfermark, Luis Díaz llegó a tener un valor de mercado de 70 millones de euros, actualizado al 19 de diciembre de 2025. El colombiano mantiene la misma cifra con la que llegó a Alemania, y pese a un gran nivel este no aumentó.

En su mejor momento vistiendo los colores de Liverpool, Luis Díaz llegó a tener un valor de mercado de 85 millones de euros, siendo este su mejor cifra en toda su carrera. El colombiano llegó a Alemania por poco más de 70 millones en una operación que aún se cuestiona en la interna de Liverpool.

El colombiano lleva un semestre que lo pone como uno de los mejores jugadores del mundo, y un posible candidato a competir por los diferentes premios individuales, si Bayern Múnich logra el éxito a nivel colectivo. Muchos ya lo ponen como candidato a pelear el Balón de Oro.

Luis Díaz la rompe en Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

En los últimos meses Luis Díaz también sonó para llegar a Real Madrid y FC Barcelona. Pero, esta operación se ve casi imposible, ya que el colombiano tiene contrato hasta finales de 2029 en Alemania y aún ni siquiera cumple su primer año de contrato.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

En este primer semestre con la camiseta de Bayern Múnich, Luis Díaz lleva un total de 1.784 minutos jugados, entre todas las competencias, en un total de 22 partidos. El colombiano marcó 13 goles y dio 7 asistencias, siendo determinante en todo el año para Bayern.

