Patrik Mercado es uno de los mejores jugadores de Independiente del Valle y de la LigaPro en esta temporada. La ‘Joya’ de IDV va camino a ser la próxima gran venta para 2026. Y en medio de todo este contexto, ahora se reveló un nuevo valor de mercado.

Según la última actualización del mercado de transferencias, Patrik Mercado alcanzó un valor de 5.5 millones para una futura venta. El ecuatoriano tiene a varios equipos interesados en su fichaje, siendo la Premier League el destino más posible para él.

Este valor de 5.5 millones es el valor más alto en toda la carrera de Mercado, que ya estuvo cerca de salir a mediados de 2025, pero que no pudo concretar su transferencia a otro equipo. Patrik se quedó para pelear por la LigaPro con IDV y al final consiguió ese campeonato.

Otro de los posibles destinos para Mercado sería Brasil, donde IDV recientemente entró en el equipo de Coritiba. Sin embargo, aparece por debajo de las intenciones del jugador ecuatoriano de finalmente mudarse a jugar en Europa y dar el gran salto de su carrera.

La decisión de una futura venta para Patrik Mercado también se basa en que el jugador suele ser convocado a la Selección de Ecuador y si se muda a un equipo donde su continuidad esté en riesgo, podría perder espacio en ‘La Tri’ de cara al Mundial 2026.

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En toda la temporada con Independiente del Valle, Patrik Mercado alcanzó a jugar un total de 48 partidos entre todas las competencias. Con IDV disputó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana. Marcó 7 goles y dio 11 asistencias en un poco más de 3.000 minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Patrik Mercado con IDV?

Independiente del Valle está seguro de la gran venta que puede hacer por el ecuatoriano, porque aún tiene contrato con el jugador hasta diciembre de 2027. Esto obliga a los equipos que lo quieran a poner una importante cantidad de dinero sobre la mesa.

En síntesis: