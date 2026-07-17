Jorge Fossati podría regresar al fútbol ecuatoriano tras casi 15 años

El entrenador uruguayo Jorge Fossati podría tener su retorno al fútbol ecuatoriano luego de más de una década desde que dejó Liga de Quito.

Jorge Fossati podría estar cerca de regresar al fútbol ecuatoriano luego de 15 años luego de los últimos rumores de prensa. El entrenador uruguayo suena para dos equipos de cara a este mismo 2026.

Tanto Liga de Quito como la Selección de Ecuador están pensando en Jorge Fossati como su nuevo entrenador, tras las salidas respectivas de Tiago Nunes y Sebastián Beccacece.

En conversaciones con Gol Sports Radio, Jorge Fossati declaró que está abierto a volver a Liga de Quito. Con los ‘albos’ ganó una liga local en el 2003, y luego de la Copa y Recopa Sudamericana 2009.

En el ámbito de la Selección de Ecuador descartó que haya recibido llamados de parte de la FEF. A nivel de selecciones, Fossati estuvo en las Eliminatorias a este Mundial con la Selección de Perú.

Otros nombres que suenan para la Selección de Ecuador son: Rubén Darío Insúa, Gustavo Costas, Ricardo Gareca, Guillermo Almada. La idea de la FEF es cerrar a su nuevo DT para septiembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Jorge Fossati – Selección de Perú 2024.

En resumen