Liga de Quito ya tiene un nuevo entrenador para su siguiente partido tras el adiós de Tiago Nunes.

Liga de Quito ya confirma el adiós de Tiago Nunes en una sorpresiva decisión después de perder con Católica y teniendo los octavos de Copa Libertadores a la vuelta de la esquina. En medio de todos estos rumores, el club ecuatoriano tiene un nuevo entrenador.

En la transmisión de Zapping Sports, confirmaron que el DT interino que dirigirá a Liga de Quito en el siguiente partido contra Leones del Norte es Patricio Hurtado. El DT ya ha estado en varias ocasiones asumiendo este rol y ayudan a LDU en los malos momentos.

El ‘Pato’ Hurtado viene trabajando en las inferiores de Liga de Quito y ahora tiene que volver a dirigir en primera, mientras el club arranca de manera oficial la búsqueda de un nuevo técnico. El equipo debe hacerlo rápido pensando en la Copa Libertadores.

En la LigaPro, Liga de Quito está pasando un mal momento, a 18 puntos de Independiente del Valle, y ya prácticamente sin chances de poder pelear en el campeonato los primeros lugares. Solo queda la Libertadores y Copa Ecuador en este semestre.

El adiós a Tiago Nunes. (Foto: @LDU_Oficial)

Nunes y Liga de Quito terminan un ciclo que estuvo muy cerca de volver al máximo encuentro de la Copa Libertadores, cuando golearon 3 a 0 a Palmeiras en las semis, y luego le remontaron en Brasil. Estuvo a nada de llegar a jugar la final de la Copa Libertadores.

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Los números de Tiago Nunes como DT de Liga de Quito

En la temporada con Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido ya un total de 25 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 4 empates y 9 derrotas. El DT aún tenía contrato con Liga de Quito, pero se negociaría su salida en estas horas.

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