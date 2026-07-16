Bombazo: Tiago Nunes y Liga de Quito tomarían una contundente decisión final para el futuro

Impacto total con las novedades de última hora en el futuro de Liga de Quito

Liga de Quito vive un delicado momento en esta temporada y ahora mismo en medio de todas las novedades se revela que el futuro de Nunes ya no estaría ligado al club. El entrenador brasileño viene siendo el más cuestionado a la interna.

De acuerdo a la información de Roberto Omar Machado, Tiago Nunes estaría fuera de Liga de Quito y se marcharía del equipo para este segundo semestre. El entrenador es apuntado por sus decisiones y por el mal momento que está viviendo el club.

Por otro lado, diferentes informaciones que salen de la interna de Liga de Quito hablan de una renuncia de Nunes. Por lo cual, se espera que en las próximas horas, se decida el futuro del entrenador y se publique algún comunicado oficial del club.

Nunes llegó hace 1 año a Liga de Quito, y a aunque logró clasificar al equipo a las semifinales de la Copa Libertadores, no se pudo mantener ese nivel en este 2026. Ahora mismo está a 18 puntos de Independiente del Valle en la tabla de posiciones.

Nunes se iría de Liga de Quito. (Foto. GettyImages)

La directiva de Liga de Quito le había mostrado públicamente su apoyo a Nunes hace pocas semanas, por lo cual, ahora esta decisión sorprende. No obstante, la realidad es que el equipo está muy mal y ahora mismo peligra hasta su clasificación a la siguiente Libertadores.

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Los números de Tiago Nunes como DT de Liga de Quito

En esta temporada con Liga de Quito, Tiago Nunes ha dirigido ya un total de 25 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 4 empates y 9 derrotas. El DT aún tenía contrato con Liga de Quito, pero se negociaría su salida en estas horas.

El DT que dirigiría a Liga de Quito

Aunque no hay un nuevo entrenador aún designado, se espera que el DT que dirija a Liga este fin de semana sea Patricio Hurtado, habitual DT que aparece en los momentos de urgencia para LDU.

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En síntesis:

El DT Tiago Nunes dejaría su cargo en Liga de Quito para este segundo semestre.

dejaría su cargo en Liga de Quito para este segundo semestre. El entrenador Tiago Nunes registra 12 victorias en 25 partidos dirigidos esta temporada.

registra 12 victorias en 25 partidos dirigidos esta temporada. El club Liga de Quito se ubica a 18 puntos del líder Independiente del Valle.