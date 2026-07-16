Sorpresa: Sebastián González regresará a la LigaPro y fichará por este equipo

El talentoso volante ecuatoriano estaría muy cerca de jugar en este equipo.

Sebastián González es uno de los volantes que más gusta en el mercado de fichajes y que tiene importantes chances de volver a Ecuador, tras su paso por el fútbol del extranjero. Ahora se reporta que finalmente ya tendría un nuevo equipo para seguir jugando en el país.

Según la información de Robin Novoa en Área Deportiva, el volante, ex canterano de Liga de Quito, volvería a jugar en Ecuador y sería para vestir los colores de LDU. Ya el club lo venía siguiendo desde hace varias semanas y ahora se confirmaría el fichaje.

González se fue de Liga de Quito en medio de toda la polémica y desde entonces se rumoreaba con su regreso a Ecuador. El volante sonó para diferentes clubes en el país, pero habría elegido a un lugar que ya conoce. La directiva fue la que siguió este fichaje.

Un volante de capacidad creativa como la de González era la que le venía faltando a Liga de Quito. No obstante, el club oficializaría su contratación en los siguientes días. Entonces, su debut se iría dando a finales de mes de julio o inicios de agosto.

🚨‼️ CONFIRMADA NUEVA CONTRATACIÓN DE LDU



Sebastián González será oficializado en el las próximas horas por Liga de Quito. El canterano albo de 23 años vuelve luego de 2 temporadas tras un paso discreto por la liga árabe. pic.twitter.com/jOcUA4fu0A — Área Deportiva FM 📻 (@AreaDeportivaFM) July 16, 2026

Este fichaje de González llega en medio de la salida de Tiago Nunes. El club decidió ya no contar con el entrenador y ahora buscan un nuevo estratega. Por lo cual, González y otros tendrán que ganarse una oportunidad como titulares en los siguientes meses.

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El otro fichaje que podría sumar Liga de Quito

Aparte de Sebastián González, Liga de Quito también viene siguiendo el fichaje de un jugador como Juan Sebastián Rodríguez. Un jugador que pertenece a Liga de Quito, pero que el último tiempo estuvo cedido en Portugal y aún se especula con su regreso a Europa.

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En síntesis: