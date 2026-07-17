Los tres candidatos a entrenador de Liga de Quito tras salida de Tiago Nunes

Liga de Quito trabaja contra el tiempo para firmar a su nuevo entrenador y revelaron los tres primeros técnicos que serían opciones.

Liga de Quito despidió a Tiago Nunes tras una serie de resultados adversos, ahora los ‘albos’ trabajan contra el tiempo para tener a su nuevo técnico antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este viernes se conocieron los tres primeros nombres que manejan como alternativa.

Rubén Darío Insúa, Norberto Araujo y Luis Fernando Suárez son los tres primeros nombres en análisis por la directiva. En el caso del colombiano, también fue sondeado antes de la llegada del brasileño.

En el caso de Araujo, en pocas temporadas desde que debutó como entrenador tuvo pasos correctos con el Deportivo Cuenca y Aucas, con quién clasificó a torneo internacional y con el segundo es escolta en LigaPro.

Insúa por su parte dirigió a Barracas Central de Argentina, y su último paso por Ecuador fue en el 2020 dirigiendo a Liga de Portoviejo, también pasó por Barcelona, El Nacional y Deportivo Quito.

Liga de Quito necesita urgente un nuevo entrenador para que tenga tiempo de planear los octavos de final de la Copa Libertadores. Por el momento estará como interino Patricio Hurtado.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Luis Fernando Suárez – Selección de Ecuador.

En resumen