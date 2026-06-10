El arquero de Barcelona SC ha llamado la atención de un grande de Brasil y se puede marchar a otro equipo.

José Contreras fue el mejor jugador de Barcelona SC en un primer semestre para el olvido en el equipo ecuatoriano. El portero venezolano viene llamando la atención de diferentes equipos en Sudamérica, y ahora llega el interés de un club importante de Brasil.

De acuerdo a la información de Federación Postera, el Inter de Porto Alegre está monitoreando a José Contreras para hacerlo su nuevo arquero en las próximas semanas. El arquero de la Selección de Venezuela podría dejar una importante venta en el club.

En Barcelona SC aún no se reciben una oferta por José Contreras, pero el club tampoco estaría muy interesado en dejar ir al jugador. Es de lo mejor de la plantilla y su salida podría dejar un vacío casi imposible de llenar para este segundo semestre.

Por otro lado, no solo Internacional está interesado en Contreras, el portero viene sonando para equipos de Bolivia, Colombia y otros. Por lo cual, tampoco se ve fácil para los amarillos retenerlo si acaba llegando una oferta importante por él jugador venezolano.

José Contreras es de lo mejor de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Internacional también está buscando un arquero ante la posible salida Sergio Rochet. El arquero uruguayo estará en el Mundial 2026 y podría tener ofertas para salir después de la Copa del Mundo.

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Los números de José Contreras en esta temporada

En esta temporada, José Contreras tapó un total de 25 partidos entre todas las competencias. Al portero le metieron 25 goles, pero dejó su arco en 0 en 8 ocasiones, toda una marca para tener una de las peores defensas de la Copa Libertadores y de LigaPro.

¿Hasta cuándo tiene contrato Contreras con Barcelona SC?

José Contreras tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El arquero está por terminar su acuerdo y su continuidad en 2027 dependerá de qué es lo que juegue el club y de la oferta que le puedan hacer.

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En síntesis:

El Inter de Porto Alegre se encuentra monitoreando la situación del guardameta venezolano José Contreras para incorporarlo a sus filas.

se encuentra monitoreando la situación del guardameta venezolano para incorporarlo a sus filas. 25 partidos disputó el arquero con Barcelona SC durante el semestre, logrando mantener su portería invicta en 8 compromisos.

disputó el arquero con Barcelona SC durante el semestre, logrando mantener su portería invicta en 8 compromisos. El contrato del portero con el conjunto ecuatoriano finaliza al término de la temporada 2026.